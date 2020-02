De Bèssem Gezet brengt ‘belangrijk nieuws’ Jempi Welkenhuyzen

15 februari 2020

Zopas rolde de nieuwe Bèssem Gezet 2020 van de persen. Het is alweer de 47e editie vol satire en carnavalskolder. Thema dit jaar is ‘Klimaatverandering’.

De Bèssem Gezet, goed voor 2O pagina’s, is dé fake news krant van de Carnavalist. Er wordt fijntjes de spot gedreven met lokale en internationale thema’s. De centerfold bevat een prachtige kunstposter. En je leest er alles over de carnavalsdagen, incluis het overzicht van de Bèssemkaravaan.

“Het is niet zo evident meer om collages te verwerken door de GDPR -wetgeving, “ aldus lay-outer Achiel Geurts, “ Gelukkig ziet iedereen tot nu toe er de humor van in.”

Satire en maatschappijkritiek , zonder bijtend te zijn, dat is het leitmotiv. “ We hadden meteen het thema dit jaar, “ zegt redacteur Eddy Meuris, “ Je kan niet omheen het klimaat, noch het Coronavirus. Een andere leuke vaststelling is dat meer medewerkers hun teksten in correct Lanakens dialect kunnen schrijven.”

Waarmee wil gezegd zijn dat carnaval, taalkunde en traditie zeker nog een plaats hebben in deze virtuele communicatiewereld.