Dansschool houdt leerlingen fit met videolessen: “Dansers mogen maximaal 3 dagen stilzitten” Jempi Welkenhuyzen

16 maart 2020

09u25 0 Lanaken Ook dansschool ADEcompany uit Rekem sluit uit voorzorg de deuren tot en met 3 april. Niet zo evident, want eind mei staat een dansvoorstelling gepland, waarvoor de leerlingen fit moeten zijn. Om de fysieke paraatheid van de 40 leerlingen op peil te houden, komt er vanaf dinsdag drie keer per week een video training.

De training bestaat uit ballet, kracht- en stretchoefeningen, opgedeeld in twee groepen. “Zowel ballet als moderne dans is topsport op hoog niveau”, vertelt medewerker Wim Michiels. “Dansers mogen maximaal drie dagen stilzitten, daarna voelt men al een effect op het lichaam.” Om dit tegen te gaan, geeft de school de komende week online danslessen. De lesgever doceert vanuit de dansstudio via de laptop en de leerlingen kunnen thuis live meedoen.

Hulplijn

Ouders en leerlingen kregen een mail met de planning voor de lessen van de komende week. Er is ook een telefonische hulplijn. “Per les creëerden we een unieke link waarop leerlingen inloggen, afhankelijk van hun lesniveau”, zegt artistiek directeur Stefano Giuliani. “Natuurlijk kunnen we de lessen niet 100% hetzelfde geven zoals in de dansstudio. We beperken ons tot oefeningen die ze het hele jaar al gehad hebben.”

De lessen worden gegeven op dinsdag, donderdag en zaterdag. Aan het einde van deze week volgt een eerste evaluatie. Als alles optimaal werkt, zet de dansschool het traject de volgende weken verder.