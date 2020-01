Dans met Ietara in het Dienstencentrum Jempi Welkenhuyzen

09 januari 2020

Binnenkort gaat buikdanseres Ietara zich inzetten voor het Dienstencentrum ‘Aan de Statie’. De veelzijdige artieste zit intussen 40 jaar in het vak en wil zich nu vrijwillig ten dienste stellen van senioren.

Ietje van Vroonhoven, zoals Ietara echt heet, werd in 1978 Limburgs kampioen discodans. Ze legde zich nadien vooral toe op Oriëntaalse dansvormen. Dit leverde haar talrijke optredens en tv-shows op in binnen- en buitenland. Denk aan de clip Salome met André Rieu in de Efteling. Daar was ze een kwarteeuw danseres in het Fata Morgana paviljoen.

Ietara geeft nog steeds les in Oosterse dansvormen en treedt op met haar showteam ‘The Dancing Flames’. Maar nu was ze aan een nieuwe uitdaging toe: Zumba Gold. Op 23 januari (15u) kan men kennismaken met de eerste les in het Dienstencentrum. In tegenstelling tot fitnesscentra, geldt hier een rustige opbouw en cooldown.

Info: Aan de Statie - 089.730061