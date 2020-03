Dames van Ferm Veldwezelt doneren mondmaskers Jempi Welkenhuyzen

20 maart 2020

Een vijftal dames van Ferm Veldwezelt zijn druk in de weer om mondmaskers te maken. Normaal zou de hele groep een creatieve les ‘halskettingen’ volgen, maar door het verbod op samenscholing gooiden ze het over een andere boeg.

“ Niet alle vrouwen hebben een naaimachine en het juiste stof, ” vertelt Josiane Rasking, die zelf ook aan de slag ging. “ Ik heb een stapeltje gestikt voor het team van de thuisverpleegsters in Veldwezelt. De andere dames naaien o.a. voor een woonzorgcentrum. We maken er uiteraard ook voor onszelf en vrienden. Maar nu ben ik bezig voor het UPC Duffel, waar zoon Michiel hoofdverpleegkundige is in het PZ St. Norbertus. Hij had graag 30 stuks gehad voor zijn verplegers. Dat is een titanenwerk. “ Josiane maakt de maskers uit de katoenen stofrestjes van de kleedjes die ze ook zelf naait. Ze koos voor het zgn. ‘eendenbek’ - model. Dat masker sluit goed aan het gezicht aan , maar is wel arbeidsintensief. Ze hoopt er zeker 60 klaar te hebben voor het einde van de week.