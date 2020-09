Dakloos koppel krijgt hulp van De Krieckaert Jempi Welkenhuyzen

15 september 2020

11u06 3 Lanaken Het ziet er naar uit dat Carla en Dominique, het dakloos koppel, voorlopig onderdak hebben gevonden. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek. De Groep Coenen uit Diest , die drie jaar terug het park De Krieckaert in Gellik kocht van de gemeente, heeft hen tijdelijk, tegen gunstige voorwaarden onderdak bezorgd.

Vorig weekend zette het koppel uit protest een tent op in de tuin van burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) nadat ze eerder uit hun hut waren gezet in de buurt van Sportoase. Omdat bleek dat ze nergens terecht konden, schiet de groep Coenen hun ter hulp.

Domeinbeheerder Dion Leijtens: “ Er kwam recent een huisje vrij en daar mogen ze nu met de honden voor een maand verblijven. Dat is een noodoplossing uiteraard. Vast wonen mag hier immers niet. Maar we hebben zelf twee grote honden, dus we weten hoe dat voelt als je nergens welkom bent met je dieren. ”

Er zijn meteen goede en duidelijke afspraken gemaakt, want ‘Goede afspraken, maken goede vrienden’, aldus de beheerder. “Ik heb begrepen dat mijnheer een referentieadres heeft aangevraagd bij het OCMW. En dat hij ook best handig is. Dus als alles naar wens verloopt, kan er op termijn nog wel iets uit de bus vallen. Het park heeft immers grote plannen.”

Dominique en Carla zien het alleszins zitten. Ze kunnen hun leven weer een beetje op de rails zetten.

“Dit park straalt rust uit. We wonen terug in het groen en de chalet is best ruim. Duizend maal dank voor de geboden hulp. Van hieruit gaan we op zoek naar een vast onderkomen, “ luidt het.