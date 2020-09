Dakloos koppel kan één maand terugtrekken in chalet aan park De Krieckaert Jempi Welkenhuyzen

15 september 2020

11u06 12 Lanaken Carla en Dominique, het dakloze koppel dat door de gemeente uit hun Carla en Dominique, het dakloze koppel dat door de gemeente uit hun hutje in het bos gezet werd, hebben voorlopig onderdak gevonden. De Groep Coenen uit Diest, die drie jaar geleden park De Krieckaert in Gellik kocht, biedt hen tijdelijk een onderkomen aan gunstige voorwaarden.

Afgelopen weekend zette het koppel een tent op in de tuin van burgemeester Marino Keulen (Open Vld). Een protestactie, nadat ze uit hun hutje waren gezet in de buurt van Sportoase. Omdat bleek dat ze nergens terecht konden, schiet de Groep Coenen hun ter hulp.

Duidelijke afspraken

Er kwam recent een huisje vrij en daar kan het dakloze koppel voor één maand verblijven. Dat is uiteraard een noodoplossing, want er vast wonen is geen optie. “Mijn partner en ik hebben zelf twee grote honden, dus we weten hoe het voelt om nergens welkom te zijn met je dieren”, zegt domeinbeheerder Dion Leijtens.

Er zijn onderling meteen goede en duidelijke afspraken gemaakt. “Goede afspraken maken immers goede vrienden”, klinkt het bij Leijtens. Het gaat om een tijdelijke overeenkomst, maar het biedt Carla en Dominique de kans om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. “Ik heb begrepen dat Dominique een handige harry is. Als alles naar wens verloopt, kan hij hier mogelijk aan de slag. We hebben namelijk grote plannen met het park.”

Het koppel reageert opgetogen en dankbaar op het nieuws dat ze een stekje krijgen aangeboden. “Dit park straalt rust uit. We wonen opnieuw in het groen en de chalet is best ruim.” Of ze hierna plannen om opnieuw dakloos te blijven? Neen, we starten alvast de zoektocht naar een vast onderkomen”, luidt het.