Dak- en thuisloos koppel: ‘We weten niet waarheen’ Jempi Welkenhuyzen

10 september 2020

10u37 0 Lanaken Na maanden kamperen worden Carla Slechten en haar vriend vandaag uit hun kamp ontzet. Ze worden er met hun bezittingen weg gehaald door de politie en de gemeentelijke technische dienst. Hoe het nu verder moet, weet niemand. Volgens burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) is de huidige situatie onhoudbaar.

Carla Slechten (48) kampeert al sinds maart met haar vriend D.G. (57) in het dichte bosje bij Sportoase Montaignehof. Haar vriend wil niet op de foto, noch met zijn volle naam in de krant. Hij schaamt zich voor zijn ouders, luidt het. Carla doet het verhaal.

“ D. heeft me weggehaald bij mijn ex. Laten we het op huiselijke problemen houden. We zouden op hotel gaan om dan samen een huis te zoeken. Toen kwam corona en konden we niet blijven. Na een nacht in een garage, haalden we een tent en vonden we deze plek in het bosje. Mijn twee zonen wonen bij een vriend en de grootouders. Zienderogen hebben we ons hier gesetteld. “

Maar het was geen bewuste keuze om in de natuur te gaan leven. “ We hebben al geslapen met de regenjas aan. En als het waait is het best akelig. Zo is er al een boom op de hut gevallen. Wassen doen we in een bassin en we hebben een chemisch toilet. We zijn zeer zelfredzaam geworden. Mijn vriend zoekt voor alles een praktische oplossing. “

Maar het blijft een kwetsbare situatie, zoveel is duidelijk. Dat begrijpt Carla ook. Daarom zijn ze meermaals gaan aankloppen bij officiële instanties voor een woning. “Maar we krijgen het gevoel dat we er niet langer toe doen. Mijn vriend krijgt al jaren geen uitkering, heeft geen vast verblijfsadres, dus worden we al maanden van het kastje naar de muur gestuurd. En we hebben twee honden. Eén ervan hebben we als puppie met de fles groot gebracht. Dat zijn onze kindjes, die kunnen we niet wegdoen. “

“Pertinent niet waar”, aldus burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) . “ Het OCMW is sedert midden augustus bezig hulp te bieden. Ze kunnen terecht in de noodopvang bij CAW in Hasselt of Maasmechelen. Dat zijn plaatsen waar Lanaken recht op heeft. Ze willen echter in hun hut blijven. Dat is geen optie, want onveilig en ongezond. De Technische Dienst zal ze afbreken. Ook de wijkpolitie heeft er veel tijd ingestoken. Deze mensen hebben professionele hulp nodig. Hun honden kunnen tijdelijk in het asiel terecht, terwijl het OCMW een nieuwe betaalbare huisvesting zoekt. De huidige situatie is onhoudbaar en schuldig verzuim. ”

“