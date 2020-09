Dagboek van Huberts grootvader vertelt verhaal van twee wereldoorlogen Jempi Welkenhuyzen

11 september 2020

10u19 0 Lanaken Het boek ‘Roger Lambrechts, dokter tussen Hippocrates en Hitler’ lag al sinds mei op de plank, maar kon door corona niet eerder worden voorgesteld. Door de versoepelde maatregelen zag het werk van Hubert Paulissen en André Gysel donderdag dan toch officieel het levenslicht.

Hubert Paulissen ontdekte in een eiken kast het dagboek van zijn grootvader Roger Lambrechts, met daarin het ongeschonden relaas van zijn veldtocht in WO I. Hubert, gebeten door die tastbare getuigenis, haalde de geschiedenis van zijn opa van onder het stof en bundelde zijn leven tijdens de twee wereldoorlogen tot aan zijn dood met de hakbijl, omwille van zijn clandestien verzet, in een lijvig boek. Een waargebeurd, dramatisch, historisch verhaal, gecheckt door coauteur André Gysel.

