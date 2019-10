Da Vinci viert 10 jaar kunstgroep Jempi Welkenhuyzen

07 oktober 2019

Tijdens de start van de elfde jaargang kijkt Kunstgroep Da Vinci in Veldwezelt terug op het 10 jarig bestaan. Dat vierde men met een tentoonstelling, die tweejaarlijks plaatsvindt.

Da Vinci telt 7 leden: Juliette Knapen, Rosine Franssen, Rita Lardenois, Guillaume Jacobs, Marcel Biesmans, Frans Maassen en Leon Huysmans. Ze komen wekelijks samen op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 uur tot 17 uur in het OC Berenhof. De disciplines bevatten acryl, pastel, aquarel en olieverfwerk. Zo pas hebben zich 2 nieuwe leden aangemeld. Voorzitster Rosine Franssen wil bewust de groep tot maximum tien personen behouden. “ Zo blijft het overzichtelijk en is de werksfeer gegarandeerd. Da Vinci is gebaseerd op vriendschap. We vormen een hecht team dat trouw op post is. We proeven veel goesting en passie voor elkaars werk, al durven we ook wel kritisch kijken en opbouwende kritiek geven.”