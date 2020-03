CV De Wottelzekskes delen snoepgoed uit Jempi Welkenhuyzen

26 maart 2020

14u23 0

Nu blijkt dat de halfvastenoptocht van CV De Wottelzekskes niet door Veldwezelt mag trekken, hebben de Raad van Elf met prinses Stephanie en jeugdprinses Demi het snoepgoed , dat bestemd was om uit te gooien, weggegeven.

De lekkernijen zijn persoonlijk geschonken aan de leefgroep van Huize Augustinus in Veldwezelt, aan rusthuizen te Lanaken en het OPZC in Rekem. Ook werd er snoep geschonken om in de voedselpakketten van de Sint-Vincentius vereniging te stoppen. “ De pakketjes met wortelen, waar we zo bekend om zijn, waren allemaal uitgedeeld in de vorige stoeten en de nieuwe lading hebben we kunnen annuleren, “ aldus Philomène Dops van de Raad. “ Wat het snoepgoed betreft, ging het over dozen vol chips en spekjes. Zo heb ik zelf bij de Sint-Vincentius vereniging zo’n 1800 zakjes chips gebracht. “

Eerder deze week deelde ook de Thuisverplegingsgroep haar snoepgoed met ‘Zonger Honger Naar Bed’.