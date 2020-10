Cultureel Centrum wordt gerenoveerd Emily Nees

02 oktober 2020

11u26 0 Lanaken Het Cultuureel Centrum Lanaken van Lanaken wordt opgeknapt. Zo kan het binnenkort rekenen op airconditioning en een vernieuwing van de elektrische installaties. Dat heeft de gemeenteraad van september beslist.

“Op warme dagen, bij uitverkochte voorstellingen of carnavalsbals, kon het wel eens heel warm worden voor de bezoekers van het CC Lanaken”, schetst schepen van Cultuur Jolein Martens (Open VLD). “Met de nieuwe airco en elektrische installaties die nu gegund zijn, is dat probleem binnenkort voorgoed voorbij.”

“Het gaat om een vernuftig systeem, computergestuurd met veel verschillende koelmogelijkheden, hoogtes, laagtes en aparte compartimenten. Bovendien is geluidloos, zodat de theatervoorstellingen hierdoor niet verstoord worden. De kwaliteit en beleving in de zaal zal dus verbeteren.” Met de nieuwe airconditioning kan de temperatuur aangenaam en beheersbaar gehouden worden in de Jan Rosierzaal, de grote zaal van het Cultureel Centrum in Lanaken. De totale kost van de renovatie bedraagt 610.642,23 euro.