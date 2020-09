Cultureel Centrum brengt coronaproof najaarsprogramma Jempi Welkenhuyzen

09 september 2020

09u56 0 Lanaken Ondanks de uitzonderlijke situatie van de afgelopen maanden presenteert het Cultureel Centrum toch weer voorstellingen. Ook de vorming wordt opnieuw opgestart.

Het programma ziet er wel heel anders uit dan verwacht. Er wordt gefaseerd gewerkt met een kalenderbrochure voor het najaar en de optredens vinden in een intieme setting plaats. Doel is kort op de bal te spelen in tijden van corona. Omwille van lagere afkoopsommen van de artiesten zijn de tickets ook iets goedkoper. Als een voorstelling niet doorgaat, krijgt men het geld terug. “We spelen met het idee om een buitentent te plaatsen, om zoveel mogelijk evenementen en optredens te laten plaatsvinden”, aldus schepen van Cultuur Jolein Martens.

“Het nieuwe cultuurseizoen opent op 26 september met de romantische komedie ‘De actrice’ door Myriam Bronzwaar en Erik Goris. Bronzwaar is afkomstig van Veldwezelt. Andere namen voor dit najaar zijn onder andere Alex Agnew, Sien Eggers, Jelle Cleymans en Belpop Bonanza met Jan Delvaux en Jimmy Dewit. Daarnaast programmeert men nog familietheater, een kunstendag voor kids en er zijn avond- en matineefilms. In het kader van de 250ste verjaardag van Beethoven is het Four Aces Guitar Quartet te gast in de Museumkerk”, legt cultuurbeleidsverantwoordelijke Gie Vranken uit. Daarnaast wordt opnieuw de Hilarion Thans Poëzieprijs georganiseerd, is er een expo ‘Lanaken Bubbelt’ en steunt men de tentoonstelling ‘Mirrors of Time’.

Infrastructuur

Eind deze maand worden twee loges afgewerkt door de technische dienst. Die zal tevens de kleine zaal opfrissen met een kastenwand, een klein keukenblok en audiovisuele voorzieningen. Ook de renovatie van de verwarming, airco en ventilatie in de grote zaal is goedgekeurd.

De najaarsbrochure is verkrijgbaar bij het CCL Aan de Engelse Hof 10 in Lanaken en werd verstuurd naar de 450 abonnees. Meer info via www.cclanaken.be.