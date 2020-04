Coronavirus zit verkoop zonnebrillen dwars Jempi Welkenhuyzen

22 april 2020

15u44 1 Lanaken De zomermagazines liggen in de bus, de zonnebrillen liggen in het uitstalraam, maar optiek Ivo Van Tilborg blijft dicht. En dat terwijl de Nederlandse collega’s op amper vijf kilometer over de grens open zijn.

“Noodgevallen mogen we helpen. Maar alle andere ‘uitstelbare zorg’ of verkoop niet. De winkeldeur moet dicht. Indien een klant zijn bril onherstelbaar stuk is, mag die een nieuwe montuur komen passen, maar we kunnen geen oogmetingen of ooraanpassingen doen. Dus in feite is dat onmogelijk. Het coronavirus besmet ook via traanvocht, waardoor er geen lensmetingen plaatsvinden", vertelt Marleen Hoho. Ze volgt de richtlijnen van de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond (APOOB). Die laat inderdaad één persoon in de winkel toe bij strikte noodgevallen en betalen gebeurt elektronisch. “Lenzen kan men online bestellen. Kapotte brillen mag men komen binnenbrengen in onze brievenbus. Na herstelling wordt die door ons of door de post weer thuisbezorgd. Wie toch heel dringend op oogonderzoek moet, verwijzen we door naar de oogarts. En helaas, een zonnebril op sterkte kopen is evenmin toegestaan, meer nog, bij controle wordt dat aanzien als een niet-essentiële verplaatsing.”

Het is duidelijk, het coronavirus slaat ook hier toe. Bij Van Tilborg kunnen ze het omzetverlies nog niet meteen berekenen. Naast de tegenvallende opbrengst in de eerste helft van dit jaar, zal de omzet na heropening immers lager zijn dan de voorbije jaren. “Maar laten we gezond blijven, dat primeert", besluit Hoho.