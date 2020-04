Coronavirus kent grote gevolgen voor taxivervoer Jempi Welkenhuyzen

03 april 2020

12u35 1 Lanaken In tijden van corona ligt de taxiservice grotendeels op apegapen. Tal van bedrijven hebben zelf voorlopig de deuren gesloten en wie toch stand-by is, ziet zwarte sneeuw.

Zo ook in Lanaken. “We zijn open want we horen tot de zogenaamde ‘essentiële beroepen’. Een duur woord, want nul opdrachten. Niemand gaat uit, de horeca is dicht. Er wordt niet gevlogen, dus ook geen service. En de bedrijven werken van huis uit. We lopen 90 procent en meer mis. Het is maar de vraag of we in aanmerking komen voor een premie. En die dekt de kosten niet eens. We voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen. De chauffeur beschikt over een mondmasker en handschoenen. Die hebben we zelf voorzien, want door de overheid is niets geregeld”, klinkt het bij Taxi- en Airportservice Derman.

Wie wel rijdt, is Taxi Schijns. Maar die zet niet in op personenvervoer. “Wij rijden ritten met patiënten naar het ZOL, het Jessa Ziekenhuis en het UZ Leuven. Mensen voor nierdialyse, bestraling of chemotherapie. We houden het veilig met mondmaskers en handschoenen. Een plexi scheidingswand hoeft niet, de mensen zitten van elkaar af of in een rolstoel. Na de rit wordt de taxi steeds grondig ontsmet.”

De noodlijdende taxibedrijven vragen nu om de retributiepremie kwijt te schelden vermits de omzet tot nul is herleid. “Een schrale troost? Als men belt, zelfs voor een boodschap, er is geen wachttijd.”