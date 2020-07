Coronavirus heeft impact op verblijfstaks Jempi Welkenhuyzen

17 juli 2020

11u06 0 Lanaken De impact van het coronavirus op het toerisme is groot. Omdat men in maart in lockdown ging en slechts sinds afgelopen maand weer gewag wordt gemaakt van vakantietrips, zit de sector in zwaar weer. Maar ook de gemeenten delen in de klappen want ze kunnen geen verblijfstaksen innen. Belastingen die nadien integraal worden terug gegeven aan de horeca in de vorm van subsidie en publiciteit.

Schepen van Toerisme Sofie Martens: “Vorig jaar telde Lanaken 94.987 overnachtingen. Dat waren er 6977 meer dan in 2018.In een normaal jaar brengt dit rond de 70 000 euro op, als je dan telt dat er 1 kwartaal vrijstelling is, dan heb je een vrij juist cijfer van wat we missen dit jaar door Corona.”

“ Met dat budget betalen we publiciteit en promo in print- en online media. Denk aan de portfolio van Toerisme Limburg, maar een aantal publicaties zijn niet doorgegaan dit jaar. Ook de promotie voor de gemeentelijke evenementen en de kostprijs voor het behalen van het fietsvriendelijke logieslabel zit in die taks. Het geld gaat integraal terug naar de sector.”