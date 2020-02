Coronavirus fnuikt carrière autocoureur Xavier Maassen in Azië. Jempi Welkenhuyzen

05 februari 2020

Het ziet er naar uit dat professioneel autocoureur Xavier Maassen ook slachtoffer wordt van het coronavirus. De piloot is dan wel niet besmet maar ziet door de situatie een belangrijke race in Maleisië aanzijn neus voorbijgaan.

Begin januari werd Xavier gevraagd door het team van AAI Motorsports om 15 februari te racen in de Asian Le Mans Series met de nieuwe Porsche GT3R op het circuit van Sepang in Maleisië. Xavier kent het team door zijn deelname aan de 24 uur van Le Mans in 2015. Echter door de uitbraak van het Corona virus is de race door het team geannuleerd. Zijn Chinese teamgenoot en eigenaar van de wagen Lam Yu krijgt geen visum om China uit te reizen.

Xavier:” Dit is wel bijzonder zuur. Het was een geweldige kans om me te laten zien in de Aziatische markt met een Porsche GT3R. Ik begrijp de situatie uiteraard volkomen en kijk uit naar een volgende kans met het team van AAI Motorsports.”