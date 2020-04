Coronavirus eist twee doden bij woonzorgcentrum Bessemerberg Jempi Welkenhuyzen

03 april 2020

14u55

In woonzorgcentrum Bessemerberg zijn twee mensen overleden aan het coronavirus. Dat heeft de directie bekend gemaakt. Daarnaast zijn er veertien personen besmet. In WZC Ludinaca test er voorlopig één persoon positief. Beide zorgcentra in Lanaken maken deel uit van de vzw Huize St. Anna

“Alle personeelsleden doen er alles aan om optimale zorg te bieden,” zegt directeur Patrick Claes, “ De positief geteste bewoners worden in quarantaine gehouden op hun kamer. “

Ook personeelsleden met het ziekte symptoom blijven thuis in afzondering. “ Goed nieuws is wel dat een aantal van hen immuniteit opbouwden en terug aan de slag zijn.”

Claes zegt constant in contact te staan met Zorg en Gezondheid die positief reageren op de getroffen veiligheidsmaatregelen. “ We hebben nu bv aparte kleedruimtes per afdeling en beschikken over een redelijke voorraad beschermingsmaterialen. Maar we zoeken continu hoe we die hoeveelheid kunnen aanvullen.”

“ Ook zijn we heel blij dat diverse vrijwilligers zich aanboden met een medische- of zorgachtergrond, “ aldus Claes.