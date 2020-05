Corona trekt streep door schoolfeest basisschool Aan de Basis Jempi Welkenhuyzen

22 mei 2020

10u39 0 Lanaken Normaal gezien houden eind mei en de maand juni de meeste scholen hun schoolfeesten. Die kunnen jammer genoeg door de coronamaatregelen niet plaatsvinden, zo ook bij VBS Aan de Basis in Smeermaas. En filmpjes of andere initiatieven bieden daarbij weinig soelaas. Want schoolfeesten zijn er om informeel contact te hebben met de ouders, maar niet in het minst om geld in het laatje te brengen.

“Geld dat broodnodig is om de subsidies van de overheid aan te vullen”, aldus directeur Paola Vecchio van VBS Aan de Basis. “Normaal programmeren we in maart een kienavond en stond Circus Picoloni als project in juni op de planning. Met de opbrengst wilden we zonnewering aankopen. We hadden ook graag een klusjesman aangeworven voor enkele dagen per week. En we hebben zonnepanelen nodig op onze nieuwbouw om aan de nieuwe schoolnormen te voldoen. Dat moeten we voorlopig uitstellen.”

De grote investering gaat nu immers naar de aankoop van nieuwe boeken en materialen die de leerkrachten bestellen voor volgend schooljaar. “We hebben door corona grote extra kosten gehad die we niet verwachtten, zoals ontsmettingsmiddelen, thermometers, plexiglas, enzovoort.”

Zo’n schoolfeest en kienavond brengen in VBS Aan de Basis vlot tussen de 6.000 en 8.000 euro op, een mooi aanvullend bedrag op de subsidies. Ook de gemeente Lanaken doet daarbij een duit in het zakje. Ze verhoogt de toelage per leerling van 16 euro naar 20 euro. “Maar het is niet alleen het financieel aspect dat telt. Zo’n circusproject schenkt ook heel wat ervaring aan de leerlingen”, aldus Vecchio.