Corona: geen tijdelijke werkloosheid bij gemeentepersoneel Jempi Welkenhuyzen

07 mei 2020

10u40 0 Lanaken In tegenstelling tot omliggende gemeenten, wordt het gemeentepersoneel in Lanaken niet tijdelijk werkloos. De ambtenaren werken van huis uit of worden sociaal ingezet. Intussen kost de crisis zo’n half miljoen euro aan de gemeente.

“ Hier is niemand technisch werkloos , “ aldus algemeen directeur William Vancleynenbreugel. “ Technische werkloosheid geldt alleen voor contractuelen. Vastbenoemd personeel moet voluit betaald. Als men contractueel personeel tijdelijk werkloos zet, is er verlies van loon en anciënniteit. Doorgaans betreft het lagere functies zoals arbeiders en onderhoudspersoneel. In tegenstelling tot private ondernemingen lijdt de gemeente geen omzetverlies, want er is geen “economische” omzet. Onze ontvangsten blijven op korte termijn grotendeels gevrijwaard. Ik zie dus niet in waarom wij technische werkloosheid zouden inroepen, tenzij om te besparen ten koste van het personeel.”

Bij aanvang van de coronacrisis koos de gemeente Lanaken ervoor om zoveel mogelijk personeel te laten thuiswerken. Zo zaten 110 van de 260 personeelsleden in een systeem van telewerk. Een 30 -tal personen kregen vrijstelling bij gebrek aan werk. De rest bleef aan de slag op de originele werkplek. En men zocht naar alternatieve werkinvulling, zoals het controleren van huisnummers, de inventaris van straatmeubilair of het inscannen van dossiers en aktes.

Vancleynenbreugel: “ Sedert deze week is er een nieuw regime: wie voltijds werkt kan maximum 3 dagen thuis werken, wie 4/5 werkt hoogstens 2 dagen en wie 1/2 werkt max. 1,5 dag. Daardoor blijven we inzetten op thuiswerk, maar ontstaat terug voeling met de werkplek. Met in acht name van alle veiligheidsvoorschriften. Op het gemeentehuis is intussen 40 % van de normale bezetting aanwezig. De rest werkt thuis. Idem voor het OCMW. Waar diensten gesloten werden, zochten we voor het personeel tot 30 juni naar andere functies. “

Wel werd het extern contract met poetsbedrijf ISS terug gebracht tot een minimum, zo blijkt. Hierdoor neemt het eigen poetspersoneel deels taken over. Werknemers in de bibliotheek zijn o.a. ingezet voor verdeling van voedselpakketten bij de St. Vincentiusvereniging. Andere medewerkers staan in voor verdeling van stoffen mondmaskers aan de bevolking.

“ Het kost de Lanakenaar niets, de personeelsbudgetten waren voorzien, de service blijft maximaal gegarandeerd en iedereen is zinvol aan het werk. Toch kost corona geld. Op korte termijn klokken we af op 450.000 euro ingevolge de extra steunmaatregelen, aankoop stoffen mondmaskers en distributie. De berekening op langere termijn is niet zo eenvoudig. Denk bv. aan verminderde belastingsontvangen of gemis aan inkomsten van voorstellingen.Dat zoeken we dus nog uit. “