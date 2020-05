Containerpark dubbel zo vaak toegankelijk. Jempi Welkenhuyzen

15u41 0 Lanaken Vanaf dinsdag 12 mei is het toegelaten om per gezin één bezoek te brengen per zeven dagen aan het containerpark.

Tot nu was dit omwille van de corona maatregelen beperkt tot één keer per veertien dagen. Het containerpark is geopend tijdens de normale openingsuren. Er worden nog steeds maximum tien voertuigen gelijktijdig in het park toegelaten. Ook vraagt men de sociale afstand van anderhalve meter met de andere bezoekers te respecteren.