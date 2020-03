Commotie over cuttermesjes in lichtstoet Jempi Welkenhuyzen

14u39 2 Lanaken Het strooigoed bij de Lichtstoet van de Gelliker Galliaren zorgde afgelopen weekend voor opschudding. Ouders reageerden verontwaardigd nadat Prins Roy cuttermesjes liet uitdelen.

De Gelliker Galiaren verontschuldigen zich. “Het was geen goed idee, zelfs al hebben we de sleutelhangers zoveel mogelijk verdeeld onder volwassenen,” aldus Boy Dewaal, die zeer verveeld zit met de zaak. “Het is zo dat de prins zijn strooigoed zelf aankoopt, naast hetgeen hij krijgt van sponsors. Voortaan zullen we zeker nog beter controleren. Dat staat vast.”

De lichtstoet trok naar schatting dubbel zo veel toeschouwers als vorig jaar. Toen trotseerde een tweeduizendtal mensen de kou. “Op een opstootje aan het einde van de stoet na waren er geen incidenten, “ aldus nog Boy Dewaal.