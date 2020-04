Chocolatier verblijdt rusthuisbewoners met orgelconcert Jempi Welkenhuyzen

30 april 2020

11u10 0 Lanaken Onlangs verraste chocolatier Stefan Christoffels van ‘De Zoete Oogst’ de bewoners van wzc Bessemerberg en Ludinaca met een mooi orgelconcert. Geheel onverwachts dook hij op voor de ramen om de mensen met zijn leuke muziek op te vrolijken.

“Liedjes die emoties oproepen, in deze moeilijke tijden”, vertelt Stefan. “Ik loop met mijn orgel langs alle blokken. Mensen zwaaien vanachter het raam, steken hun duim op. Iedereen, ook de zorgverstrekkers, is zeer erkentelijk.”

“Als kind wou ik altijd reeds orgelman worden. Ik had een orgeltje met dertig pijpen. Intussen kon ik een oud Antwerps mortierorgel kopen in Amsterdam. Het is een assemblage van oude onderdelen, want het oorspronkelijke orgel bleef deels in een brand. Gelukkig bleef het binnensysteem intact. Ook bleven de boeken bewaard. Het geheel staat op een originele stootkar met houten wielen. Loodzwaar, goed voor duizend kilo.”

De komende weken wil Christoffels nog orgelconcerten geven bij andere woonzorgcentra of aan de kliniek. Dat doet hij onaangekondigd om toeloop te vermijden.