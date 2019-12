Chefkok Ralf Berendsen (La Butte aux Bois) Chef van de Toekomst Jempi Welkenhuyzen

11 december 2019

11u20 0

Na twee sterren in de Michelingids mag Ralf Berendsen van Restaurant ‘La Source’ in Domaine La Butte aux Bois (Neerharen) zich nu ook ‘Chef van de Toekomst’ noemen. Die onderscheiding kreeg hij van de Koninklijke Club der Gastronomen in België.

Deze stichting legt nauwe contacten met gastronomen die continu jonge talentvolle chefs bezoeken en steunen. Elk jaar reikt men 2 prijzen uit aan koks die zich het afgelopen jaar onderscheiden hebben. Het betreft de zgn. ‘Cristal du club’ en ‘ Prix du chef de l’avenir’. Deze laatste werd door de Raad van Bestuur aan Berendsen toegekend voor het jaar 2020. De prijs wordt ondersteund door de Internationale Academie van de Gastronomie in Parijs. Hij wordt uitgereikt in de zomer van volgend jaar, bij een informele lunch. Ralf Berendsen haalde 91 procent in de evaluatie. Die ging over zijn gerechten, de wijnen, de bediening, het kader en de prijs-kwaliteit.