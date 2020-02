Chauffeurs hebben zware voet in zone Lama Jempi Welkenhuyzen

28 februari 2020

De politie Lama, Lanaken-Maasmechelen voerde tussen 15 januari en 10 februari snelheidscontroles uit. Er werden 18.148 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden 2916 bestuurders te snel. Dit is 16 procent.

De controles werden o.a. uitgevoerd in de Heidestraat, Kiezelweg, Dorps- en Bessemerstraat, de Maastrichterweg in Lanaken. Te Maasmechelen in de Dr.Haubenlaan, Rijksweg, Thomas Boslaan en de Wildmolenweg.

Wat de BOB - campagne betreft scoort de zone goed. Bij controle op rijden onder invloed blies slechts 0,89 procent positief. Dat ligt onder het provinciaal gemiddelde van 1,29 procent in Limburg.