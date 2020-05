CD&V pleit voor 30 euro korting op gezinsbelasting Jempi Welkenhuyzen

21 mei 2020

20u09 0 Lanaken De CD&V - oppositie in Lanaken zal op de komende gemeenteraad pleiten voor een éénmalige korting op de gezinsbelasting van 30 euro. Naast de reeks Federale en Vlaamse steunmaatregelen voor het bedrijfsleven, voorziet de gemeenteraad daar nog 600.000 euro bovenop. CD&V juicht deze initiatieven toe, maar mist één belangrijke pijler in het geheel en dat zijn de gezinnen.

Raadslid Freddy Stouten (CD&V): “ Kinderen hebben laptops nodig voor afstandsonderwijs, mensen worden technisch werkloos of ziek. Ze vallen terug op lagere vervanginkomsten. De helft van de jongeren heeft door corona financiële problemen. Daarom pleiten we voor een éénmalige korting van minimum 30 euro per aanslagbiljet. Dat mag meer zijn als daar ruimte toe is. De AGB-gezinnen is gebaseerd op woonoppervlakte. De door ons voorgestelde corona-vermindering is voor iedereen gelijk.”

De gemeenteraad komt 25 mei e.k. virtueel samen.