Carwash systeem maakt winkelkarren virusvrij Jempi Welkenhuyzen

01 mei 2020

15u31 0

Dit weekend kregen de Carrefours van Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Smeermaas en Lanaken de mobiele desinfectie unit van Cleancarts BV uit Nederland op bezoek. Die zorgt ervoor dat alle winkelkarren en boodschappenmandjes hygïenisch worden ontsmet, waardoor het in coronatijden veilig winkelen blijft.

Gerant Boris Mechels van Carrefour Lanaken: “ We willen uiteraard de maximale veiligheid bieden aan onze klanten. Daarom komt de mobiele ontmettingsunit langs. Die voorzien we anders ook wel twee tot vier keer per jaar, maar nu moet het extra omwille van corona. Daarnaast staat er iemand aan de ingang met ontsmettingsspray, naast handgel, handschoenen en een vuilbakje om nadien weer alles terug te deponeren.”

Carrefour Market Lanaken beschikt al vlug over een 100-tal karren en 150 boodschappenmandjes. Per kar moet men 3 à 4 euro aan extra kosten rekenen, een mandje gaat voor 2 euro door de ontsmetting. Afhankelijk hoe men er mee omgaat, blijven de karren en mandjes zeker een maand kiemvrij.

“De sproeiers in de mobiele wasstraat bestuiven de karren met ontsmettende vloeistof. Deze is heel milieuvriendelijk en de UV-stralen zorgen ervoor dat ze bacterievrij worden. Zo wordt het fijn en hygiënisch winkelen, “ zegt Mechels.

Door de federale maatregelen zag de gerant zijn cliënteel op weekbasis met 30 procent verminderen. “ We tellen wekelijks vlot 2000 klanten. Die komen nu echter slechts één keer per week, maar kopen wel meer in één keer. We moeten het eindresultaat dus nog even afwachten.