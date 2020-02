Carnavalvierend Lanaken hoedt zich voor storm: “Alles hangt af van hoe wild ‘Ellen’ is” Jempi Welkenhuyzen en Emily Nees

19 februari 2020

11u11 10 Lanaken Storm ‘Ellen’ zou zondag wel eens een domper op de feestvreugde kunnen zijn voor de 10.000 carnavalisten en toeschouwers in Lanaken. Indien de windstoten te hard zijn, bestaat er de kans dat de stoet wordt afgelast. Burgemeester Marino Keulen (CD&V) neemt geen overhaaste beslissing. “De voorspellingen zien er voorlopig gunstig uit.”

“De gemeente, de brandweer en de Openbare Veiligheid houden de weersvoorspellingen nauw in de gate”, legt burgemeester Marino keulen (CD&V) uit. “Vanaf dat die laatste twee zeggen dat het kan, laat Lanaken de stoet gewoon doorgaan. Het is een berekend risico dat we nemen. Ik ga momenteel af op wat weerman Ruben Weytjens van TVL zegt en dat ziet het er voorlopig gunstig uit. Wie weet waait het wel over.”

Toch is de burgemeester er zich van bewust dat ook het andere scenario mogelijk is. “We leven natuurlijk in een land waar het weer van de ene op de andere seconde kan omslaan. Alles zal dus afhangen van hoe wild en intens storm ‘Ellen’ is. We hebben nog tot zondagochtend om de knoop door te hakken.”

Beschermd met piepschuim

Indien nodig, legt de gemeente maatregelen op aan de carnavalsverenigingen. “We moeten altijd denken aan de deelnemers. Hun wagens reiken soms drie tot vier meter boven de grond. Vaak zijn ze alleen maar beschermd met piepschuim. Als men dan ook nog eens gedronken heeft, bestaat de kans dat men omver wordt geblazen door de wind. Daarom is het mogelijk dat we vragen om bepaalde hoge constructies te demonteren of stukken beter vast te schroeven. In het verleden hebben we dat nog al gedaan en de carnavalisten hebben er begrip voor.”

“Als de stoet finaal niet doorgaat, gebeurt dat enkel in akkoord met de verenigingen. Als organisatoren worden zij verantwoordelijk gehouden. Loopt er iets mis, dan komt het op hun kop terecht. Zij hebben ook besef van die verantwoordelijkheid.”

Gemengde gevoelens

Bij de feestvierders zelf heersen gemengde gevoelens. Voor carnavalsvereniging ‘cv. Knatsjgek oet Laoneke’ is het mogelijk de eerste keer in hun vierjarig bestaan dat hun wagens niet vertrekken. “Ik vrees er wel voor dat de stoet niet zal doorgaan”, vertelt bestuurslid en mede-oprichtster Naomi Nijssen (20). “Zo waren onlangs alle scholen in Lanaken gesloten, terwijl storm ‘Ciara’ bij ons nog meeviel. Wij wachten dus met een bang hartje de beslissing van de gemeente nog af. Het zou wel heel jammer zijn als het niet doorgaat. Onze vijftig leden namelijk al een jaar bezig met voorbereidingen te treffen. Carnaval is echt iets waar we met ons allen enorm naar uitkijken.”

Nicklas Schrijvers (21) van ‘Jus op Tied oet Wezent’ heeft er wel een goed oog in. “Onze wagens staan klaar en we zullen om 11.00 uur in Lanaken zijn. Ik heb één keer meegemaakt dat de stoet werd afgelast omwille van de sneeuw, maar ik verwacht niet dat het zo ver zal komen.” Ook Jaco Lenaerts, voorzitter van de ‘Raod van Laon tot Aoke’, houdt de moed erin. “De laatste vooruitzichten zijn wel gunstiger,” zegt hij. “We beslissen ten laatste zondagochtend of we de stoet moeten aflassen. In de Bessemkaravaan stappen bijna zestig groepen met praalwagens. Dat zijn allemaal verenigingen die daar tijd en moeite in steken.”

Zondag zal uitwijzen of ‘Ellen’ al dan niet roet in het eten gooit. “Moest dat het geval zijn, bouwen we zelf een feestje in de tent tot in de vroege uurtjes”, sluit Nicklas af.