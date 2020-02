Carnavalsstoet Rekem trekt uit Emily Nees

24 februari 2020

08u47 0 Lanaken De carnavalsstoet in Rekem gaat officieel door. Dat laat burgemeester Marino Keulen weten op Facebook.

Burgemeester Marino Keulen (Open VLD) heeft in samenspraak met Marc Stevens van de Brikkebekkers besloten om de stoet in Rekem te laten doorgaan. Het is de eerste stoet die in Lanaken zal plaatsvinden dit jaar. Zo gaf Keulen gisteren nog rood licht voor de optocht van de ‘Bessemkaravaan’.