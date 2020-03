Carnavalsprinsen schenken snoepgoed weg aan hulpdiensten Jempi Welkenhuyzen

23 maart 2020

Nu de carnavalsstoet van De Raod van Laon tot Aoke defintief van de kalender is geschrapt hebben prins Ronny 3 en de jeugdprinsen Yorbin 1 en Nanou 1 besloten een groot deel van hun snoepgoed te schenken aan de hulpdiensten.

Politie, ambulanciers en brandweer die dezer dagen en weken constant in de bres springen onder moeilijke omstandigheden worden zo een hart onder de riem gestoken.

“ De stoet van 23 februari was aanvankelijk uitgesteld tot 5 april, maar aangezien alles erop wees dat wij ook dan niet konden erop uit trekken, hebben we alles afgelast. Alle contracten die we afsloten met muziekmaatschappijen en groepen worden zonder meerkost overgedragen naar volgend jaar. Maar aangezien er momenteel een verbod op samenscholing is, hebben we nog niet alles tot in het detail kunnen doorspreken met alle leden van de Raod en de diverse commissies, “ zegt woordvoerder Bart Nickmans.

Het feit dat de prinsen toch nog wat strooigoed achter de hand houden heeft te maken met de laatste optocht in Kotem. Die zal tot nader order uittrekken op 31 mei.