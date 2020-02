Carnavalsoptochten krijgen groen licht Jempi Welkenhuyzen

21 februari 2020

13u29 8 Lanaken Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) heeft groen licht gegeven voor de drie carnavalsoptochten in Groot-Lanaken. De carnavalisten, groepen en wagenbouwers halen opgelucht adem.

“Ik heb principieel groen licht gegeven voor de optochten in Lanaken, Rekem en Smeermaas", aldus burgemeester Keulen. “Dat is een ‘ja maar’, want alles blijft uiteraard afhankelijk van de evolutie van het weer de komende dagen. Maar het ziet ernaar uit dat het gunstig is.”

Toch heeft de dienst Openbare Veiligheid, samen met de Hulpdiensten en alle betrokkenen, op een bijeengeroepen vergadering vrijdagmiddag, een aantal voorwaarden opgesteld. Zo mogen carnavalisten bij wind tussen 70 en 80 kilometer per uur wel op de praalwagens plaatsnemen, maar niet op de verhoogde staketsels. Van 80 tot 85 kilometer per uur zullen staketsels en uitsteeksels aan de wagens waar de wind vat op krijgt, moeten worden verwijderd. En wanneer de wind snelheid maakt boven de 85 kilometer per uur zal er opnieuw worden overlegd met de organisator van de stoet.

Uiterlijk zondag om 8.30 uur zou dan de situatie worden herbekeken. Indien zich echter vooraf al noodweer zou aandienen, zal er vroeger worden gecommuniceerd.