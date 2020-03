Campings en verblijfsparken gesloten Campingbewoners vragen creatieve oplossing Jempi Welkenhuyzen

27 maart 2020

11u45 0

Om de verspreiding van het coronavirus in te dijken zijn verplaatsingen naar een tweede verblijf of vakantiehuisje verboden. Dus moeten alle campings en chaletparken in Lanaken dicht. De politie heeft gevraagd de bewoners het terrein te verlaten.

Dion Leijtens, baat Taverne de Krieckaert uit en is ook gedomicileerd op het recreatiepark in Gellik. De zaak is dicht. Dion ledigt de tijd met klusjes. Hij verfraait de eetgelegenheid, terwijl de vaste klusjesman schildert, gras bij zaait en de omgeving opfrist. Samen houden ze een oogje in het zeil en lopen ze rondjes in het park. Het is er rustig.

“ De situatie is onduidelijk en verandert constant. Wie hier vast woont, mag toch blijven. Is misschien niet echt legaal, maar je kunt de mensen toch niet zomaar op straat zetten.”

Burgemeester Marino Keulen (Open-Vld) : “Permanente bewoners met een domicilie mogen blijven, net als bewoners met een werkcontract, die hier werken in de bouw, de logistiek en montage. “

Keulen zegt dat de gemeente een ondergeschikt orgaan is van Brussel. “We voeren de federale regels uit. Maar degenen die werkelijk helemaal nergens naar toe kunnen, sukkelaars en pechvogels, mogen blijven. Dat is echt maar een kleine groep.”