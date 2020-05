Camping Jocomo krijgt 20.226 euro subsidie voor renovatie speeltuin Jempi Welkenhuyzen

06 mei 2020

10u44 0 Lanaken Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft zopas een subsidie van 20.226 euro toegekend aan Camping Jocomo . Met het geld worden de speeltuin en het tennisveld gerenoveerd.

Jocomo is een viersterrencamping, gelegen aan de voet van het Nationaal park Hoge Kempen. Het terrein is 35 hectare groot. “We hebben in totaal 80.000 euro geïnvesteerd, de toelage komt goed van pas. We vernieuwen de speeltuin met een glijbaan, grote zandbak, speeltuigen en een graafmachine. En het tennisveld krijgt een nieuwe toplaag”, aldus directeur Ruben Raemaekers.

De camping ligt er piekfijn bij, maar door corona mag Raemaekers niet openen. “In totaal tellen we 200 chalets. Er is ruimte voor 50 stacaravans en 100 kampeerplaatsen. Ook hebben we 4 trekkershutten. Maar momenteel is alles gesloten. Daardoor lopen we voorlopig op de verhuur van de kampeerplaatsen zo’n 40.000 euro mis, om maar te zwijgen van de opbrengst van het zwembad, de roeivijver en de huisjes.”

Toch blijft men bij Jocomo niet stilzitten. “Aan het onthaal hebben we alvast een boekingsautomaat geïnstalleerd. Die werkt dagelijks 24 op 24. Via een touchscreen kan men zelf inchecken en krijgt men automatisch een plaats toegewezen op het terrein. Als straks vakantie in eigen land wordt gepromoot, vormen wij zeker een leuk alternatief.”