Campagne tegen geluidsoverlast Jempi Welkenhuyzen

07 juni 2019

Onlangs startte de gemeente met het plaatsen van geluidsbegrenzers in de ontmoetingscentra. Naast de harde muziek ervaren omwonenden ook last van rumoerige feestvierders, die elkaar buiten treffen bij de zaal of op de parking.

“ Met de campagne “Psssssst… denk aan de buren” willen we feestvierders laten stilstaan bij de manier waarop ze de zaal verlaten en de parkings betreden. Zodat het voor de omwonenden ook aangenaam blijft. Voor ieder ontmoetingscentrum maakte tekenaar Patrick Nijs een campagnebeeld dat men in de zalen, maar ook als raamposter kan uithangen, “ aldus diensthoofd Erik Eurlings.