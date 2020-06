Café ‘Hoeve +’ heropend in nieuw kleedje Jempi Welkenhuyzen

29 juni 2020

10u17 0 Lanaken Café ‘Hoeve +’, de vroegere ‘Oude Hoeve’, in de Kerkstraat te Gellik werd voor de heropening in een nieuw kleedje gestoken. De nieuwe uitbaters Gert en Whitney Geurts zorgden voor een frisse look , die meteen in de smaak viel bij de klanten.

De opening lokte meteen veel volk. Iedereen was tevreden dat men weer terecht kon in de vertrouwde , maar opgefriste hoeve. Bazin Whitney kent het klappen van de zweep want ze komt uit de horeca. Gert heeft dan wel een bedrijf in gietvloeren, ook hij weet van wanten. Als broekventje liep hij reeds rond in de Hoeve, zeker wanneer de spaarkas werd gelicht.

“We hebben de sfeer van weleer gekoppeld aan vandaag. Grote foto’s van de spoorbrug en de eerste bewoners combineren we met een boho-hippiestijl. Ik hou van kleur”, zegt Whitney. De zaak heeft 22 plaatsen binnen en het terras telt 80 stoelen. Er is een speelplekje voor de kinderen. “ Iedereen is welkom, zeker de fietstoeristen en wandelaars. We hebben vijf bieren op vat en bieden tapasplankjes aan.”

Voor meer info: zie FB pagina Hoeve+