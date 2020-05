Buurtspeeltuintjes weer open, Domein Pietersheim blijft dicht Jempi Welkenhuyzen

29 mei 2020

18u02 0 Lanaken Vanaf dit weekend zijn de buurtspeeltuinen weer open. De speeltuin en het Domein Pietersheim blijven tot 8 juni gesloten omwille van werken aan wandelpaden en de plaatsing van nieuwe speeltuigen.

De opening komt er na druk vanuit de CD&V-oppositie die opriep de Nationale Veiligheidsraad te volgen.

“Lanaken was de enige Limburgse gemeente die haar speeltuinen niet opende. De opgelegde regels klonken heel streng. Blijkbaar moeten we ze soepeler interpreteren. We plaatsen borden met de spelregels en de politie zal op gezette tijdstippen controleren, zodat het geen hangplekken worden”, aldus burgemeester Marino Keulen.

“We zijn blij dat de buurtspeeltuinen weer open gaan. Niet alle kinderen hebben een tuin om in te spelen. Ook voor hen was de afgelopen tijd moeilijk. De speeltuinen zijn alleen toegankelijk tot en met 12 jaar, volwassen begeleiders dienen 1,5 meter afstand te houden en er mogen maximaal 20 kinderen tegelijk in de speeltuin”, vertelt schepen van Jeugd Astrid Puts.