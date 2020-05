Buurtcomité in beroep tegen omgevingsvergunning lpg-vulpunt LUKOIL tankstation Jempi Welkenhuyzen

04 mei 2020

12u14 0 Lanaken De Bestendige Deputatie van de provincie Limburg heeft de omgevingsvergunning voor een lpg-installatie bij het LUKOIL tankstation in Pietersheim goedgekeurd. Eerder had de gemeente Lanaken al een positief advies gegeven, maar de buurt gaat in beroep.

De lpg-installatie aan de Koning Albertlaan was sinds oktober vorig jaar verboden. Er werd een regularisatie aangevraagd. De gemeente leverde een positief advies af en beperkte het gebruik in de tijd tot twintig jaar. De Bestendige Deputatie levert nu een vergunning af van onbeperkte duur. De risicozone loopt tot aan de bibliotheek. “Ook Eurotel ligt in de zone. En de toelating drukt een stempel op de toeristische ontwikkeling van Domein Pietersheim”, aldus Arjan van der Star van het buurtcomité. “We gaan in beroep tegen de beslissing. We hebben fouten en onduidelijkheden vastgesteld wat planmatige gegevens betreft. Er is geen rekening gehouden met de omwonenden en we vinden het explosierisico veel te groot. We wachten dan ook met spanning de uitkomst van de beroepsprocedure af.”