Buurt tegen uitbreiding tankstation Jempi Welkenhuyzen

20 januari 2020

Buurtbewoners in Pieterheim hebben een petitie met 75 handtekeningen afgegeven bij de gemeente om te protesteren tegen de regularisatie van een illegale LPG-installatie bij het tankstation LukOil. De buurt heeft schrik voor ontploffingsgevaar.

Momenteel heeft LukOil voor het tankstation aan de K.Albertlaan een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Het betreft een uitbreiding met een LPG-installatie voor 9800 liter. Het tankstation is een zgn. Klasse-1 inrichting waarbij de beslissingsbevoegdheid ligt bij de bestendige deputatie van de provincie Limburg. De gemeente Lanaken geeft advies. In 2001 werd het tankstation vergund voor 20 jaar. Daarom moest vorig jaar een hernieuwingsaanvraag gebeuren. Er werd een vergunning afgeleverd voor benzine en diesel, doch de LPG-exploitatie werd geweigerd. LukOil dient nu een aanvraag tot regularisatie in.

De buurt begrijpt niet hoe dit mogelijk is. “ Men wil een installatie reactiveren die illegaal is, zonder dat er aanpassingen zijn gebeurd om zich in orde te stellen met de milieuwet. Daarenboven ligt het tankstation pal in de woonbuurt, bij diverse bedrijven, het villapark en het kasteeldomein Pietersheim, de bib, brandweer en de technische dienst. Ons buurtcomité wil de wijk opleuken, de gemeente voorziet een budget voor wijkprojecten. Maar met een potentiële bom in ons midden heeft dit geen zin.”