Buurt ‘In de Bruel’ onleefbaar? Jempi Welkenhuyzen

11 juni 2019

10u36 0

Omwonenden van “In de Bruel” klagen over het vele autoverkeer in hun straat.Die wordt gebruikt als afrit van parking Molenweideplein in het centrum van Lanaken. Het verkeer is er erg druk en er wordt te snel gereden.

Naast het drukke verkeer zijn er klachten van stankoverlast, geur van uitlaatgassen en van roetafval op ramen, vensters en dorpels. “ Het is er onmogelijk vensters te laten open staan,” aldus Leo Joosten (VB). “ De straat ligt er vaak vies bij. Het vuil stapelt zich op tussen de bollen en blijft daar liggen door gebrek aan onderhoud. Het autoverkeer zou intussen ook gezorgd hebben voor een rioleringsbreuk onder het straatgedeelte, waardoor er bij regen, het water doorsijpelt in de ondergrondse garages.”

Schepen Sofie Martens kent het probleem. Ze onthoudt zich voorlopig van commentaar, maar zal ‘een gepast antwoord’ formuleren tijdens de komende gemeenteraad van 24 juni.