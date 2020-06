Bussen van De Lijn rijden opnieuw over Nederlandse grens Dirk Selis

02 juni 2020

11u41 0 Lanaken Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) is erg tevreden dat De Lijn opnieuw haar grensoverschrijdende ritten herneemt. Op vraag van de chauffeurs werden haltes over de grens niet meer bediend. “Met de getroffen veiligheidsmaatregelen op de bus voor zowel chauffeurs als reizigers, zullen de grensoverschrijdende ritten worden hervat”, zegt Lydia Peeters.

“De Vlaamse Vervoermaatschappij heeft haar normale werking zo goed als hervat”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “Nu er weer bepaald grensverkeer is toegelaten volgens het ministerieel besluit, ben ik tevreden dat ook de grensoverschrijdende ritten van De Lijn weer worden gereden. Wonend in de Limburgse grensregio weet ik zelf hoe belangrijk die ritten zijn voor veel grensarbeiders, scholieren maar ook voor personen die rekenen op een bus voor een familiebezoek. Mondmaskers zijn en blijven op de volledige rit verplicht voor elke reiziger vanaf 12 jaar.”

4.400 grensarbeiders

“Dat de bussen van De Lijn weer de grens over mogen rijden, is een goede zaak”, zegt Marino Keulen (Open Vld), burgemeester van Lanaken. “Het beantwoordt aan haar opdracht als publieke dienstverlener. Zeker nu het woon-werkverkeer, het partnerbezoek, familiebezoek en winkelen over de grens wettelijk opnieuw zijn toegelaten. Alleen al in Lanaken zijn er 4.400 grensarbeiders. Een aantal onder hen nam tot aan het begin van de coronacrisis dagelijks de bus om naar het werk te gaan. Vanaf nu kan dat opnieuw. Die mensen zullen heel blij zijn. Hetzelfde geldt voor het leerlingenvervoer. Waar ouders tot nu toe de kinderen met de auto naar school brachten, kan die verplaatsing nu opnieuw met de bus gebeuren. Er zitten in totaal ruim 1.000 leerlingen uit Maastricht en omgeving in de Lanakense lagere en middelbare scholen.”