Busbedrijf Heidebloem bezorgd: sector in crisis door corona Jempi Welkenhuyzen

31 maart 2020

10u28 4 Lanaken Het Lanakense charterbusbedrijf Heidebloem is erg bezorgd. Sinds 18 maart schakelde De Lijn over op verlofritten, de schooldiensten vielen weg en de autocarwereld ligt plat. Ook al denkt men er nog niet aan om bussen ter beschikking te stellen, zoals in Nederlands-Limburg, voor speciaal vervoer van coronapatiënten. Wel legt de firma intussen pendelvervoer in voor de hospitalen van Salvator en Jessa in Hasselt. Een slok op een borrel, zo blijkt.

Algemeen Manager Philippe Samyn: “ We rijden flink wat kilometers minder als exploitant voor De Lijn , maar ook voor het schoolvervoer, buiten een enkele rit voor opvang van leerlingen in het bijzonder onderwijs . Het pendelvervoer met drie minibusjes tussen de ziekenhuizen Salvator en Jessa in Hasselt blijft wel. Maar het hardste getroffen is ons (inter)nationaal autocarvervoer. Dat ligt volledig stil. We hebben 30 autocars uit verzekering gezet en er geldt een tijdelijke werkeloosheid voor alle autocarchauffeurs en vier bedienden. Er komen ook geen nieuwe aanvragen binnen.”

Normaal vertrekken in deze periode de meeste school- en cultuurreizen. En aansluitend start het hoogseizoen, zowel inkomend als lokaal- of evenementenvervoer. “ De sector spreekt al van 136 miljoen euro verlies en voorlopig is er geen staatssteun.”

Toch is niet alles kommer en kwel bij Heidebloem. Momenteel zijn de werken opgestart voor de bouw van een nieuwe stelplaats in de industriezone Europark. Die moet eind dit jaar open gaan, goed voor een investering van 3 miljoen euro.