Burgervoorstel: behoud onze gemeentelijke basisschool ! Jempi Welkenhuyzen

27 mei 2019

23u39 2

Ingevolge het decreet lokaal bestuur mocht Els Vanempten namens de ouderraad een burgervoorstel toevoegen als punt op de gemeenteraad. In een gestructureerd betoog vroeg ze duidelijkheid over de toekomst van de gemeenteschool in Rekem. Eerder had de meerderheid te kennen gegeven de school over te hevelen naar een ander net, aangezien onderwijs niet tot de kerntaak van een gemeente behoort.

Vanempten deelde, onder luid applaus, de verzuchtingen van het talrijk opgekomen publiek. Ze peilde naar het waarom van een overheveling, de tewerkstelling, de financiering en de inhoudelijke werking. Verder pleitte ze voor het behoud van het gemeentelijk basisonderwijs.

Marino Keulen wenst de onderhandelingen toch verder te zetten. Hij wil eind juni tot een intentieverklaring komen waarin sleutelfactoren als werkzekerheid, zorggarantie en waarborg in het renovatiedossier worden opgenomen. Anders blijft alles bij het oude.

Volgens de oppositie wordt de school opgeofferd omwille van financiële redenen. Andere aantoonbare argumenten zijn er niet. Staande de vergadering vraagt men de onderhandelingen te stoppen.

Zowel de bespreking van burgervoorstel als het amendement werden meerderheid tegen minderheid, met onthouding van de voorzitter, verworpen.

“ We zijn gehoord, maar er is geen bereidheid om ons tegemoet te komen, “ aldus een teleurgestelde Vanempten.