Burgemeester sluit café wegens coronabesmettingen Jempi Welkenhuyzen

28 september 2020

16u59 0 Lanaken Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) heeft opdracht gegeven om café Tot Seffens aan de Koning Albertlaan in Lanaken tijdelijk te sluiten wegens eencoronabesmettingen. Contacttracing sprak van vijf personen, waarvan met zekerheid wordt gesteld dat ze als klant over de vloer komen in de kroeg.

Het betreft twee personen uit Lanaken zelf, één klant uit Maastricht en twee mensen uit Tongeren en Zutendaal. De betrokkenen frequenteerden nog andere horecazaken in Lanaken.

“Ik heb de uitbaters zelf ook even gecontacteerd”, aldus burgemeester Keulen. “Waarschijnlijk is de besmetting gebeurd op 19 september, ondanks dat de uitbaters de coronamaatregelen strikt toepassen. Ze hebben begrip voor de toepassing tot tijdelijke sluiting tot 7 oktober. Er is ook politiecontrole voorzien.”