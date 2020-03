Burgemeester Marino Keulen verscherpt grenscontroles met Nederland Dirk Selis

19 maart 2020

17u48 2 Lanaken De laksheid waarmee de Nederlanders met het coronavirus omgaan baart burgemeester Marino Keulen (Open Vld) ernstige zorgen. Daarom laat hij de grenscontrole met Nederland verscherpen. “Geen recreatieve oversteken meer”, zegt de Lanaakse burgervader.

“Hoe meer mensen besmet zijn, hoe beter redeneert men in Nederland”, vertelt burgemeester Marino Keulen (Open Vld). “Want dan heeft het virus het volgens hen moeilijker om gezonde slachtoffers te vinden. Met die zogenaamde ‘groepsimmuniteit’ pakken ze de crisis in Nederland aan. Maar het risico is dat actieve mensen tussen 30 en 50 jaar hard worden getroffen. Ik heb eerder de indruk dat ze hun economisch systeem willen sparen. Terwijl men hier in Vlaanderen de gezondheid vooropstelt.”

Geen tanktoerisme

“Maar goed, zo lopen de 4.400 Lanakenaars die elke dag in Nederland gaan werken wel een verhoogd besmettingsrisico. Evenzeer de 6400 Nederlanders, de grootste Nederlandse populatie in België, die in Lanaken wonen. Zij hebben nog familie in Nederland die ze gaan bezoeken of andersom. Daarom heb ik verscherpte grenscontroles door de politie bevolen. Enkel functionele verplaatsingen zijn toegestaan. Ik denk dan aan woon-werkverkeer, omwille van examens, of de zorg voor mens en dier. Maar dus geen recreatieve ritjes meer over de grens. Nederlanders die hier willen komen tanken omdat het hier op dit moment rustig rijden is, zijn aan het verkeerd adres. Maar evengoed Belgen die willen gaan JUMBO-shoppen net over de grens.”