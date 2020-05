Burgemeester Keulen wil dat het mogelijk is om ook weer met mensen uit Nederland samen te komen Jempi Welkenhuyzen

08 mei 2020

10u42 7 Lanaken Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) heeft getelefoneerd met partijgenoot en vicepremier van de federale regering Alexander De Croo om te vragen de zogenaamde ‘vier contactpersonen’ te verruimen met inwoners uit Nederland. Keulen krijgt momenteel veel vragen van Nederbelgen die het betreuren dat mensen uit ons buurland geen deel mogen uitmaken van de ‘groep van vier’.

“Vicepremier De Croo toonde veel begrip. Je blijft binnen het gegeven van vier contactpersonen. Of die nu van Lanaken of Maastricht komen, maakt eigenlijk niets uit. Hier wonen Maastrichtse verwanten of vrienden soms maar enkele honderden meters van de grens. Na zeven weken isolement mag je op dat vlak onderbouwde redelijkheid hanteren”, vindt Keulen. “De grote meerderheid in ons land en in Nederland is mee en gedisciplineerd. Het is dus een redelijke vraag wat familiebezoek betreft, zij het onder strenge voorwaarden.”

“We hebben ons pas geboren kleinkind uit België al weken niet gezien. Er stonden zelfs spulletjes en babyvoeding klaar”, vertellen twee Nederlandse grootouders.