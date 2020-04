Burgemeester Keulen tipt inwoner: ‘s morgens en ‘s avonds geen grenscontrole Jempi Welkenhuyzen

16 april 2020

Mag burgemeester Marino Keulen (Open-vld) een inwoner van zijn gemeente ‘een tip’ geven om de politiecontrole aan de grens te ontwijken? De politievakbonden vragen dat Binnenlandse Zaken het messengerverkeer onderzoekt van de burgervader.

De feiten dateren van rond 20 maart. De federale corona maatregelen zijn pas van kracht. Een man uit Lanaken vraagt burgemeester Keulen of hij nog de grens over mag naar Maastricht om er zijn kind en vriendin te bezoeken. Daarop antwoordt de burgervader tot twee keer toe dat zulks in principe niet is toegelaten. Alleen voegt hij er ongelukkig aan toe: “ Als je ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat gaat, dan is er vermoedelijk geen controle. Dat kan je riskeren.” Dit is de politie in het verkeerde keelgat geschoten en de vakbond eist een onderzoek.

Burgemeester Keulen : “ Dit had ik niet mogen schrijven. In het begin was de regelgeving niet zo duidelijk, mensen spraken zich tegen. Want in het kader van co-ouderschap mocht de man wel degelijk de grens over, zou bleek nadien. Lanaken voert een streng beleid en de politie krijgt mijn volledige steun. Ik vind de reactie van de vakbond een beetje buiten verhouding. “ Afwachten hoe Binnenlandse Zaken dit bekijkt.