Burgemeester Keulen roept hulp in van vicepremier De Croo bij grensgeschil Jempi Welkenhuyzen

29 april 2020

12u49 0 Lanaken Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) heeft een brief geschreven aan zijn partijgenoot vicepremier Alexander De Croo. Hij stelt vast dat de Nederlandse regering Nederlandse zelfstandigen die in ons land wonen maar een zaak hebben over de grens, in de kou laat staan. Keulen vraagt De Croo bij zijn Nederlandse collega van Ark te interpelleren over de regelgeving.

Belgen woonachtig in Nederland met een zaak in ons land kunnen bij ons genieten van overbruggingsmaatregelen. Omgekeerd niet. Wie in ons land woont, maar een zaak heeft in Nederland kan sinds deze week slechts een bedrijfskrediet krijgen in Nederland. Dat is een lening over drie jaar, met een maximum van 10.157 euro. Voor hun levensonderhoud verwijst men zelfs naar onze OCMW.

Volgens Keulen mist dergelijke uitspraak elke logica. “Wat met het principe van wederkerigheid? Die Nederbelgen worden aan hun lot overgelaten. Een leefloon kunnen wij alleen uitkeren na uitputting van al hun andere middelen. Ik vraag de minister daarom welke kanalen wij kunnen gebruiken voor een inkomstenonderzoek in Nederland. Dossiers als onroerend goed, roerende kapitalen of andere vermogens vormen de wettelijk verplichte informatie en basis om een leefloon te verrekenen. Behalve het erewoord van de cliënt is er geen rechtsgeldige weg dat te onderzoeken.”

Volgens Keulen gaat het om 1.189 eenmanszaken en 1.003 besloten vennootschappen van Nederlandse zaakvoerders die het voortbestaan van hun onderneming bedreigd zien.