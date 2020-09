Burgemeester Keulen: “Maastrichtse besmette studenten wonen niet in Lanaken” Jempi Welkenhuyzen

14u42 0 Lanaken De 47 door corona besmette studenten woonden niet in Lanaken. Dat heeft burgemeester Marino Keulen (Open Vld) officieus vernomen. Keulen had een brief gestuurd naar de directies van de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd toen bleek dat de onderwijsinstellingen de uitbraak van Covid-19 onder hun studenten niet onder controle kregen.

Maastricht kende bij het begin van het nieuwe academiejaar een uitbraak van het coronavirus en kreeg die aanvankelijk niet onder controle. Daarop stuurde burgemeester Keulen een brief naar de betrokken directies waarin hij zijn bezorgdheid uitte. Keulen vroeg informatie omdat heel wat studenten uit Lanaken schoollopen in Maastricht. Anderzijds is het ook zo dat tal van Nederlandse cursisten op kot zitten in België. Lanaken telt 297 geregistreerde studentenkoten.

“Maar uit officieuze bron heb ik vernomen dat er niemand woonachtig in Lanaken besmet was”, luidt het geruststellend.