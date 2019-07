Buren liggen wakker van luidruchtige feestvierders Jempi Welkenhuyzen

08 juli 2019

11u47 0

Het werd mooi voorgesteld. De gemeentelijke ontmoetingscentra zouden vanaf 1 juni worden uitgerust met een geluidsbegrenzer, ten einde de gehoorschade van de feestvierders te beperken en de leefbaarheid van de omwonenden te versterken. Onder het motto: een goed contact met de buurt kan veel betekenen, werd zelfs de campagne ‘Denk aan de buren’ opgestart. Het initiatief zet echter geen zoden aan de dijk.

De eerste zaal waar werd getest was OC Neerharen. Daar vonden afgelopen weken twee feesten plaats. Echter de geluidsbegrenzer- decibelmeter werd er stiekem van 85 dB naar 95 dB opgevoerd. Boze buurtbewoners horen nu geruchten dat men de meters zelfs helemaal wil afvoeren.

“ Het is pure politieke ‘window-dressing’ voor de buitenwereld. De polonaise dreunt tot in onze geïsoleerde huizen. Het OC is niet geschikt voor bruiloften en verjaardagsfeestjes. Daarenboven vormen de kerk en het plein een echte klankkast. We klagen dat al jaren aan, “ luidt het. “ We zullen zeker een nieuw onderhoud vragen aan schepen Jolein Martens.”

Die laat via haar info-ambtenaar weten dat het optrekken van de geluidsmeters nog niet is besproken op het schepencollege. Wel blijkt 95 dB de wettelijke norm.