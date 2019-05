Bunkie Beachvolley stopt Jempi Welkenhuyzen

24 mei 2019

16u38 0 Lanaken In juni 2006 overleed Roeland Bunkens tijdens een fietsongeval. De jonge speler van VC Sparvoc werd sindsdien herdacht met het ‘Bunkie Beachvolleyfestival’. Dat vond jaarlijks in het centrum van Lanaken plaats en zorgde voor heel wat animo op het zandstrand aan het Kerkplein.

Aanvankelijk organiseerde Fitness Traffic met Sparvoc 20 jaar geleden het beachvolleybal bij het Kerkplein in Lanaken. Dat gebeuren werd na het overlijden van hun spelend lid Roeland Bunkens omgedoopt tot ‘Bunkie Beachvolley’. Het festival bracht gedurende verschillende weken leven in de brouwerij. Ondervoorzitter Stefan Paulissen geeft er dan ook met spijt in het hart de brui aan. “Jaren kregen we financiële en logistieke steun van het gemeentebestuur, maar zelfs dat is niet voldoende om dit evenement verder te zetten. Tijden en interesses veranderen. We zagen het deelnemersaantal drastisch verminderen. Waar we eerst geld in het laatje kregen voor onze jeugdwerking, hebben we het afgelopen jaar moeten bijpassen. Dit, naast de inzet van de vrijwilligers, noopt ons om te stoppen”, zegt hij.