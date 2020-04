Buitenspeeldag, Scholenveldloop en sportdag afgelast Jempi Welkenhuyzen

09 april 2020

De buitenspeeldag , de scholenveldloop en de sportdag voor het gemeentelijk personeel worden afgelast. Eén en ander heeft te maken met de coronamaatregelen.

De buitenspeeldag moest op 22 april plaatsvinden. Maar het Vlaams instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid heeft alles afgelast. Zo ook in Lanaken. “ De buitenspeeldag is een manier om aandacht te vragen voor de nood aan open ruimte voor de jeugd, “ luidt het. “Het is ook het hoogtepunt van een campagne die de kids aanzet om buiten te spelen. Maar vlak na de Paasvakantie is het nog te vroeg om buiten te ravotten, “ vindt de Jeugddienst in Lanaken.

Dat vindt ook de gemeentelijke sportdienst. Dit jaar zou op 28 mei de 31e editie plaatsvinden. Zo’n 17000 leerlingen uit het basisonderwijs lopen dan voor de wisselbeker. Die blijft voorlopig dus in Rekem en Veldwezelt. Aangezien alle activiteiten worden afgeblazen. Dit geldt tevens voor de gemeentelijke sportdag van 8 juni.